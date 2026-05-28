ഇത്തവണ പെരുന്നാളിനു ക്ഷേമ പെൻഷനില്ല; സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പാഴ് വാക്ക് !
മേയ് 25 മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനായുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
പെരുന്നാളിനു മുൻപ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുമെന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം പാഴ് വാക്കായി. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇതുവരെ കാര്യമായി നടന്നിട്ടില്ല. ഉത്സവ സമയങ്ങളിൽ നേരത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.
മേയ് 25 മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനായുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ ആദ്യവാരം മാത്രമേ പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്ത്രീസുരക്ഷ പദ്ധതിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ ആയിരം രൂപ ധനസഹായവും നിലച്ചു. ഈ പദ്ധതി ഇനി യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. നേരത്തെ വിഷു പ്രമാണിച്ച് രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഒന്നിച്ചു വിതരണം ചെയ്താണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇറങ്ങിയത്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വീണാ വിജയന്റെ ഫോണ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഇഡി, ചോദ്യം ചെയ്യാന് സമന്സ് അയക്കും
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.