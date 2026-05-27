ഇത്തവണ പെരുന്നാളിനു ക്ഷേമ പെൻഷനില്ല
ബക്രീദ് ആഘോഷത്തിനു മുൻപ് പെൻഷൻ വിതരണം സാധ്യമാകില്ലെന്നാണ് വിവരം
സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വൈകുന്നു. 25 മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ 5,000 കോടിക്കു മുകളിൽ ട്രഷറി ബാലൻസുണ്ട്. എന്നിട്ടും ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കാത്തതിനു കാരണം വ്യക്തമല്ല.
ബക്രീദ് ആഘോഷത്തിനു മുൻപ് പെൻഷൻ വിതരണം സാധ്യമാകില്ലെന്നാണ് വിവരം. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉത്സവസമയങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് പാളിയിരിക്കുകയാണ്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.