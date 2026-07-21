  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Pakistan seeks Canada's support to restore the Indus Waters Treaty
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (11:27 IST)

സിന്ധു നദീജല കരാര്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാനഡയുടെ പിന്തുണ തേടി പാകിസ്ഥാന്‍

India - Pakistan, River infrastructure, Chenab Project
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (11:30 IST)
google-news
സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി (ഐഡബ്ല്യുടി) പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നല്‍കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ തിങ്കളാഴ്ച കാനഡയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സുപ്രധാന ജല പങ്കിടല്‍ കരാര്‍ ഉടന്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദാര്‍ ഒട്ടാവയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
രണ്ട് ദിവസത്തെ പാകിസ്ഥാന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ കനേഡിയന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദിനൊപ്പം ഇസ്ലാമാബാദില്‍ നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ദാര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 1960-ല്‍ ഒപ്പുവച്ചതും ലോകബാങ്കിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ ഒപ്പുവച്ചതുമായ സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആറ് നദികളില്‍ നിന്നുള്ള ജലം പങ്കിടുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 
കരാര്‍ പ്രകാരം, കിഴക്കന്‍ നദികളിലെ മൂന്ന് നദികളുടെ മേല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം 2025 ഏപ്രിലില്‍ ഇന്ത്യ കരാര്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു. അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ 'വിശ്വസനീയമായ' നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ കരാര്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുമെന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

ദില്ലിയിൽ സിജെപി സമരം ശക്തിപ്പെടുന്നു, 70 പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ: സമരവേദി തിരിച്ചുപിടിച്ച് പ്രക്ഷോഭകർ

ദില്ലിയിൽ സിജെപി സമരം ശക്തിപ്പെടുന്നു, 70 പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ: സമരവേദി തിരിച്ചുപിടിച്ച് പ്രക്ഷോഭകർനീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിജെപി സമരത്തിനിടെ ഇന്നലെയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് 70 പേര്‍ ദില്ലി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്‍. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കലടക്കം വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

സിന്ധു നദീജല കരാര്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാനഡയുടെ പിന്തുണ തേടി പാകിസ്ഥാന്‍

സിന്ധു നദീജല കരാര്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാനഡയുടെ പിന്തുണ തേടി പാകിസ്ഥാന്‍ഇന്ത്യയുമായുള്ള സുപ്രധാന ജല പങ്കിടല്‍ കരാര്‍ ഉടന്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദാര്‍ ഒട്ടാവയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ധര്‍മേന്ദ്രപ്രധാന്റെ രാജിയില്ലാതെ മടക്കമില്ലാതെ, ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലും ഒത്തുകൂടി പ്രതിഷേധക്കാര്‍

ധര്‍മേന്ദ്രപ്രധാന്റെ രാജിയില്ലാതെ മടക്കമില്ലാതെ, ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലും ഒത്തുകൂടി പ്രതിഷേധക്കാര്‍അര്‍ദ്ധരാത്രി പിന്നിട്ടിട്ടും കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മ്മേന്ദ്രപ്രധാനും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും എതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ജന്തര്‍ മന്തിറില്‍ വന്‍ ജനാവലി. സമരവേദിയിലെ വൈദ്യുതിബന്ധം പോലീസ് വിച്ഛേദിച്ചിട്ടും ആയിരങ്ങളാണ് ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ ഒത്തുകൂടിയത്.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഡിഎ; കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓണത്തിന് വമ്പന്‍ നേട്ടം

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഡിഎ; കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓണത്തിന് വമ്പന്‍ നേട്ടംബോണസിനും ഉത്സവബത്തയ്ക്കുമൊപ്പം ഓണക്കാലത്ത് അനുവദിച്ചേക്കും. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള ഏഴ് മാസത്തെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക പണമായി നല്‍കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

വിവാഹത്തിന് രണ്ട് മാസം മാത്രം; റഷ്യന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അഖില്‍ ജോലി മാറാനിരിക്കുകയായിരുന്നു

വിവാഹത്തിന് രണ്ട് മാസം മാത്രം; റഷ്യന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അഖില്‍ ജോലി മാറാനിരിക്കുകയായിരുന്നുകാസര്‍ഗോഡ് വെള്ളരിക്കുണ്ട് സ്വദേശികളായ ജോയന്‍-സാലി ദമ്പതികളുടെ ഏക മകനാണ് അന്തരിച്ച അഖില്‍ ജോയന്‍ (26). ഉക്രെയ്‌നിലെ ഒഡേസ തീരത്തുവെച്ച് ചരക്ക് കപ്പലിനുനേരെ റഷ്യന്‍ മിസൈല്‍ പതിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.