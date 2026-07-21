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സിന്ധു നദീജല കരാര് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാനഡയുടെ പിന്തുണ തേടി പാകിസ്ഥാന്
സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി (ഐഡബ്ല്യുടി) പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നല്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് തിങ്കളാഴ്ച കാനഡയോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സുപ്രധാന ജല പങ്കിടല് കരാര് ഉടന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദാര് ഒട്ടാവയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രണ്ട് ദിവസത്തെ പാകിസ്ഥാന് സന്ദര്ശനത്തിനെത്തിയ കനേഡിയന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദിനൊപ്പം ഇസ്ലാമാബാദില് നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ദാര് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 1960-ല് ഒപ്പുവച്ചതും ലോകബാങ്കിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് ഒപ്പുവച്ചതുമായ സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആറ് നദികളില് നിന്നുള്ള ജലം പങ്കിടുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
കരാര് പ്രകാരം, കിഴക്കന് നദികളിലെ മൂന്ന് നദികളുടെ മേല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം 2025 ഏപ്രിലില് ഇന്ത്യ കരാര് നിര്ത്തിവച്ചു. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന് 'വിശ്വസനീയമായ' നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ കരാര് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുമെന്ന് ന്യൂഡല്ഹി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.