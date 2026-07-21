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ദില്ലിയിൽ സിജെപി സമരം ശക്തിപ്പെടുന്നു, 70 പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ: സമരവേദി തിരിച്ചുപിടിച്ച് പ്രക്ഷോഭകർ
5 ഐപിഎസുകാര് ഉള്പ്പടെ 118 പോലീസുകാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പോലീസ് പറയുന്നു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിജെപി സമരത്തിനിടെ ഇന്നലെയുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് 70 പേര് ദില്ലി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്. സംഘര്ഷത്തില് പൊതുമുതല് നശിപ്പിക്കലടക്കം വിവിധ വകുപ്പുകള് ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. 5 ഐപിഎസുകാര് ഉള്പ്പടെ 118 പോലീസുകാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ഇവരില് സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷണറും സിസിപിമാരും ഉള്പ്പെടും. സമരക്കാര് 20 വാഹനങ്ങള് നശിപ്പിച്ചെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. രാത്രിയോടെ സമരവേദിയില് തിരിച്ചെത്തിയ സിജെപി പ്രവര്ത്തകരെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് ദില്ലി പോലീസ് ചര്ച്ച ചെയ്തു. അതേസമയം പ്രതിഷേധക്കാര് സമരം തുടരുകയാണ്.
സമരവേദിയായ ജന്തര്മന്ദറില് നിന്ന് സമരക്കാരെ പോലീസ് അടിച്ചോടിച്ചിരുന്നു. സോനം വാങ്ങ്ചുക്ക് അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്ന സമരവേദി പോലീസ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. ടിയര് ഗ്യാസും ലാത്തിചാര്ജും നടത്തിയാണ് പോലീസ് സമരക്കാരെ മാറ്റിയത്.പാര്ലമെന്റ് പരിസരത്തേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി നീങ്ങിയ പ്രതിഷേഷക്കാരെ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകള് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞിരുന്നു. പോലീസ് ലാത്തിചാര്ജ് നടത്തുകയും ടിയര് ഗ്യാസ് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.ALSO READ: ധര്മേന്ദ്രപ്രധാന്റെ രാജിയില്ലാതെ മടക്കമില്ലാതെ, ജന്തര് മന്തറില് അര്ദ്ധരാത്രിയിലും ഒത്തുകൂടി പ്രതിഷേധക്കാര്