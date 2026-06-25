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സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രസവാവധി 26 ആഴ്ചയായി ഉയര്ത്തി: യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര പ്രസവാനുകൂല്യ (ഭേദഗതി) നിയമപ്രകാരം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള പ്രസവാവധി 12 ആഴ്ചയില് നിന്ന് 26 ആഴ്ചയായി നീട്ടിയതായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ സംസ്ഥാന നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. നിയമസഭയില് മാത്യു കുഴല്നാടന് എം.എല്.എ. ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
നിലവില് 10-ഓ അതില് കൂടുതലോ ജീവനക്കാരുള്ളതോ, അല്ലെങ്കില് കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 10-ഓ അതില് കൂടുതലോ തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഈ ദീര്ഘകാല അവധി നയം ബാധകമാണ്. ഈ നിയമപരമായ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്ഹയാകുന്നതിന് ഒരു വനിതാ ജീവനക്കാരി ആ സ്ഥാപനത്തില് കുറഞ്ഞത് 80 ദിവസത്തെ സേവനം പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.