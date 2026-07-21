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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (10:58 IST)

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഡിഎ; കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓണത്തിന് വമ്പന്‍ നേട്ടം

Cabinet Ministers, V D Satheesan, Kerala Politics, Kerala Elections
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (11:02 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന ഓണം പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിലെ  സര്‍ക്കാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസം. ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള ജനുവരി മാസത്തെ രണ്ട് ശതമാനം ക്ഷാമബത്തയും (DA) പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കുള്ള അതിന് തുല്യമായ ക്ഷാമബത്തയും (DR), ബോണസിനും ഉത്സവബത്തയ്ക്കുമൊപ്പം ഓണക്കാലത്ത് അനുവദിച്ചേക്കും. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള ഏഴ് മാസത്തെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക പണമായി നല്‍കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
 
ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയ്ക്ക് മുന്‍കാല പ്രാബല്യം നല്‍കാന്‍ രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 2019-ല്‍ നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം 2021-ലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പോള്‍ കുടിശ്ശികയായിരുന്ന ഏഴ് ശതമാനം ക്ഷാമബത്തയും അതില്‍ ലയിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. 2025 ജൂലൈ വരെയുള്ള ക്ഷാമബത്ത ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുടിശ്ശിക തുക നല്‍കിയിരുന്നില്ല. നിലവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത (DA) 35 ശതമാനമാണ്. ജനുവരിയില്‍ 2 ശതമാനം കൂടി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതോടെ ഇത് 37 ശതമാനമാകും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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