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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (11:12 IST)

ധര്‍മേന്ദ്രപ്രധാന്റെ രാജിയില്ലാതെ മടക്കമില്ലാതെ, ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലും ഒത്തുകൂടി പ്രതിഷേധക്കാര്‍

Jantar mandir,CJP Protests, NEET Exams, Dharmendra pradhan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (11:17 IST)
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അര്‍ദ്ധരാത്രി പിന്നിട്ടിട്ടും കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മ്മേന്ദ്രപ്രധാനും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും എതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ജന്തര്‍ മന്തിറില്‍ വന്‍ ജനാവലി. സമരവേദിയിലെ വൈദ്യുതിബന്ധം പോലീസ് വിച്ഛേദിച്ചിട്ടും ആയിരങ്ങളാണ് ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ ഒത്തുകൂടിയത്.ആളുകള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ടോര്‍ച്ചുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സമരവേദിക്ക് ചുറ്റും കൂടിയത്. കുപ്പിവെള്ളവും ബിസ്‌ക്കറ്റുകളും അടക്കം അത്യാവശ്യസാധനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്നു.
 
 ഇന്നലെ ധര്‍മേന്ദ്രപ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ റാലിയെ ബാരിക്കേഡുകളും ടിയര്‍ ഗ്യാസും ലാത്തിചാര്‍ജും നടത്തി പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ നടപടികള്‍ കണ്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും സമരവേദിയിലെത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പല പ്രതിഷേധക്കാരും പറഞ്ഞു. സുതാര്യമായ വിദ്യഭ്യാസം മാത്രമാണ് തങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ചോദിക്കുന്നു.
 
 അതേസമയം രാജ്യത്തെ യുവതയെയാണ് പോലീസ് തല്ലിചതയ്ക്കുന്നതെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നു. സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരാജയത്തില്‍ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്ത് രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് തങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ ക്രൂരമായ രീതിയില്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയാണെന്നും ഇതിനായാണോ സര്‍ക്കാരിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നുമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ചോദ്യം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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