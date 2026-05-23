അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- കേരളത്തില് കാലവര്ഷം ദുര്ബലമാകുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചനം
- ചാനൽ ചർച്ചയിൽ യുവതിക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ റോയ് മാത്യു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറി
- സതീശൻ സർക്കാരിനു തിരിച്ചടി; പൊലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കി
- മെയ് 26 ഓടെ കേരളത്തില് കാലവര്ഷം എത്താന് സാധ്യത
- നാല് വര്ഷത്തെ സര്വീസില്ലാതെ പെന്ഷന് ലഭിക്കില്ല: മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിന് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാന് സര്ക്കാര്
വിഷു ബമ്പര് ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് സമ്പൂര്ണ വില്പന; അച്ചടിച്ച 45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും ഏജന്റുമാര്ക്ക് വിറ്റു
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വിഷു ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് സമ്പൂര്ണ വില്പന. 23-ന് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ അച്ചടിച്ച 45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും ഏജന്റുമാര്ക്ക് വിറ്റുകഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു റെക്കോഡാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 42,87,350 എണ്ണം വിഷു ബമ്പര് ടിക്കറ്റുകള് ആയിരുന്നു വിറ്റത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് വില്പന. 11,58,480 എണ്ണം. തൃശ്ശൂര് 5,10,820, തിരുവനന്തപുരം 4,21,380 എന്നിങ്ങനെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ഉയര്ന്ന വില്പനകള്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോര്ഖി ഭവനിലെ നറുക്കെടുപ്പ് വേദിയില് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. വിഷു ബമ്പര് നേടുന്ന ഭാഗ്യവാന് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന അതേ അക്കം വരുന്ന മറ്റ് അഞ്ച് പരമ്പരകള്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമാശ്വാസ സമ്മാനവും ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം ആറ് പരമ്പരകള്ക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം ആറ് പരമ്പരകള്ക്കും നാലാം സമ്മാനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിതം ആറ് പരമ്പരകള്ക്കും ലഭിക്കും.
കൂടാതെ 5000, 2000, 1000, 500, 300 വീതം രൂപ സമ്മാനങ്ങളും വിഷു ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. BR 109 നമ്പര് വിഷു ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകള് VA, VB, VC, VD, VE, VG, എന്നിങ്ങനെ ആറ് പരമ്പരകളിലായാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. 300 രൂപയാണ് ഓരോ ടിക്കറ്റിന്റെയും വില.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി
ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം
പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി
മോദിയുടെ വാക്കുകള് വിപണിയില് പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്സെക്സില് 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം
മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ 'ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്' ആരംഭിച്ചു: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘര് യോജന: വെറും 8 ദിവസത്തിനുള്ളില് 1 ലക്ഷം വീടുകള് ചേര്ന്നു, കൂടുതലറിയാം
പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടില്ല; യു ടേൺ അടിച്ച് സർക്കാർ
വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
'സതീശനു ആദർശത്തിന്റെ മൂലക്കുരു രോഗം'; അന്ന് പരിഹസിച്ചയാൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറി
വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യുവിനെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എഡിറ്ററായും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് റോയ് മാത്യു.