അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- എബോള ഭീതി: കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി
- അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അവകാശം; ലൈഫ് മിഷൻ പിരിച്ചുവിട്ട തീരുമാനത്തിനെതിരെ സിപിഎം
- Kerala Weather: വേനൽ മഴ ശക്തമാകും; കാലവർഷം തൊട്ടരികെ
- എബോള വൈറസ് ഭീഷണി; കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിരീക്ഷണം
- റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മതി, നേതാക്കളെ പഴിചാരണ്ട, കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് സിപിഎം നിർദേശം
നാല് വര്ഷത്തെ സര്വീസില്ലാതെ പെന്ഷന് ലഭിക്കില്ല: മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിന് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാന് സര്ക്കാര്
തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്ക്ക് പെന്ഷന് ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്ക് അര്ഹത ലഭിക്കുന്നതിന് നാല് വര്ഷത്തെ സേവനം നിര്ബന്ധമാക്കാന് കേരള സര്ക്കാര് ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവില് രണ്ട് വര്ഷത്തെ സേവനം പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് മാത്രമേ ജീവനക്കാര്ക്ക് പെന്ഷന് അര്ഹതയുള്ളൂ. രണ്ട് വര്ഷത്തില് കൂടുതലുള്ള സേവനം പോലും മുമ്പ് പെന്ഷന് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി മൂന്ന് വര്ഷമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഈ നിയമങ്ങള് ഇപ്പോള് മാറ്റാന് സര്ക്കാര് പദ്ധതിയിടുന്നു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് മന്ത്രിമാര്ക്ക് ഈ നിര്ദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ നിയമം മുന്കാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പാക്കില്ല. ഇതിനര്ത്ഥം നാല് വര്ഷത്തില് താഴെ സേവനമുള്ള പെന്ഷന് വാങ്ങുന്നവര്ക്ക് തുടര്ന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. പുതിയ സര്ക്കാരിന് കീഴില് നിയമിക്കപ്പെട്ട പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിന് മാത്രമേ പുതുക്കിയ നിയമം ബാധകമാകൂ. ഇതുവരെ രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ മാറ്റി പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഇത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്ക്കും പെന്ഷന് ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്ക് യോഗ്യത നേടാന് അനുവദിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാര്, ചീഫ് വിപ്പ് എന്നിവരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിന് പെന്ഷന് ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്ക് അര്ഹതയുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഉള്പ്പെടെ നിരവധി എതിര്പ്പുകള് ഈ സംവിധാനത്തിനെതിരെ ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുന് സര്ക്കാരുകള് ഈ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാന് തയ്യാറായില്ല. മുന് കേരള ഗവര്ണര് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ഈ സംവിധാനത്തെ ശക്തമായി വിമര്ശിക്കുകയും വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ സമ്പ്രദായത്തെ 'വഞ്ചന' എന്നും 'നിയമ ദുരുപയോഗം' എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് നിരവധി യുവാക്കള് ജോലി തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകാന് നിര്ബന്ധിതരാകുമ്പോള് പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഈ രീതിയില് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു. പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ആജീവനാന്ത പെന്ഷന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിരമിക്കല് ആനുകൂല്യങ്ങള് നേടാന് സാധാരണ പൗരന്മാര് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചിരുന്നു
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.