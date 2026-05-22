Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (20:06 IST)

നാല് വര്‍ഷത്തെ സര്‍വീസില്ലാതെ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കില്ല: മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫിന് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹത ലഭിക്കുന്നതിന് നാല് വര്‍ഷത്തെ സേവനം നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുള്ളൂ. രണ്ട് വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതലുള്ള സേവനം പോലും മുമ്പ് പെന്‍ഷന്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി മൂന്ന് വര്‍ഷമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഈ നിയമങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ മാറ്റാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
 
പുതിയ നിയമം മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പാക്കില്ല. ഇതിനര്‍ത്ഥം നാല് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ സേവനമുള്ള പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. പുതിയ സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ട പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫിന് മാത്രമേ പുതുക്കിയ നിയമം ബാധകമാകൂ. ഇതുവരെ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ മാറ്റി പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ്.  ഇത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ്യത നേടാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാര്‍, ചീഫ് വിപ്പ് എന്നിവരുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫിന് പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഈ സംവിധാനത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുന്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഈ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. മുന്‍ കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തെ ശക്തമായി വിമര്‍ശിക്കുകയും വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 
 
ഈ സമ്പ്രദായത്തെ 'വഞ്ചന' എന്നും 'നിയമ ദുരുപയോഗം' എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ നിരവധി യുവാക്കള്‍ ജോലി തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുമ്പോള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഈ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആജീവനാന്ത പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിരമിക്കല്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ സാധാരണ പൗരന്മാര്‍ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു
നോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

ബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

അമേരിക്കയില്‍ വമ്പന്‍ ശമ്പളവും വാങ്ങി അവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്. എന്നാല്‍ എ ഐ വിപ്ലവത്തോടെ യുഎസ് ടെക് കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ന് കൂട്ടപിരിച്ചുവിടലിലാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രഹരമേല്‍ക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക്.

ഏരിയ കമ്മിറ്റികള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം സംസ്ഥാനനേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയാകണം കീഴ്ഘടകങ്ങളില്‍ നടക്കേണ്ടതെന്നതാണ് നിര്‍ദേശം.

സിജെപിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വളര്‍ച്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ജനകീയ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് തുറന്നുനല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ അവസരം പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിവിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നിര്‍ണായക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ മന്ത്രിസഭയുമായി നടത്തിയ നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട യോഗത്തിലാണ് ഇത് നിര്‍ദേശിച്ചത്.