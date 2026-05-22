അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- മെയ് 26 ഓടെ കേരളത്തില് കാലവര്ഷം എത്താന് സാധ്യത
- നാല് വര്ഷത്തെ സര്വീസില്ലാതെ പെന്ഷന് ലഭിക്കില്ല: മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിന് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാന് സര്ക്കാര്
- എബോള ഭീതി: കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി
- അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അവകാശം; ലൈഫ് മിഷൻ പിരിച്ചുവിട്ട തീരുമാനത്തിനെതിരെ സിപിഎം
- Kerala Weather: വേനൽ മഴ ശക്തമാകും; കാലവർഷം തൊട്ടരികെ
സതീശൻ സർക്കാരിനു തിരിച്ചടി; പൊലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കി
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്.പി ഓഫീസിലെ ഉൾപ്പെടെ 25 പേരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം അടങ്ങിയ ഉത്തരവ് പൂർണമായും സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു
ഇടത് അനുകൂല പൊലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ റദ്ദാക്കി. ഭരണത്തിലെത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെയാണെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്.പി ഓഫീസിലെ ഉൾപ്പെടെ 25 പേരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം അടങ്ങിയ ഉത്തരവ് പൂർണമായും സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്.പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് 25 ജീവനക്കാരെ സ്ഥലംമാറ്റിയത്.
സ്ഥലംമാറ്റപ്പെട്ട 25 പേരിൽ നാല് പേരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം ട്രിബ്യൂണൽ ഈ 25 പേരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പൂർണമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.