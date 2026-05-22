Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (20:12 IST)

മെയ് 26 ഓടെ കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം എത്താന്‍ സാധ്യത

ഇന്ത്യയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നല്‍, ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്  പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കുകിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും, കൊമോറിന്‍ പ്രദേശത്തും, ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും, ആന്‍ഡമാന്‍ കടലിലും അടുത്ത മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് IMD പറയുന്നു. മെയ് 26 ഓടെ കേരളത്തില്‍ മണ്‍സൂണ്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ ഏജന്‍സി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് തമിഴ്നാട് വരെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനമര്‍ദം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നിലവിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് IMD പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ പൊതുവെ മേഘാവൃതമായ ആകാശവും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മഴയോ ഇടിമിന്നലോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരമാവധി താപനില 33 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
 
മെയ് 27 വരെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ, നാഗാലാന്‍ഡ്, മണിപ്പൂര്‍, മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നല്‍, മിന്നല്‍, ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവയോടൊപ്പം വ്യാപകമായ മഴയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു.
