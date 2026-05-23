കേരളത്തില് കാലവര്ഷം ദുര്ബലമാകുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചനം
ജൂണ്-സെപ്റ്റംബര് മാസങ്ങളിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് സീസണില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീര്ഘകാല ശരാശരിയായ (LPA) 1,863.4 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ 92% ല് താഴെ മഴ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. അതിനാല് ഈ വര്ഷം മണ്സൂണ്
കേരളത്തില് ദുര്ബലമായിരിക്കും.
IMD യുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്ന മാസമായ ജൂണ് മാസത്തില് പോലും സാധാരണയില് താഴെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് മഴക്കാലത്തിന്റെ ദുര്ബലമായ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, വരള്ച്ചയ്ക്കും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സംസ്ഥാനം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര് പറഞ്ഞു.
എല്നിനോ വര്ഷങ്ങളില് കേരളത്തില് തുടര്ച്ചയായി മണ്സൂണ് മഴ കുറവാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഐഎംഡിയിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ, പ്രവചന മേധാവിയുമായ ഒ പി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു. മെയ്, ജൂണ് മാസങ്ങളില് കേരളത്തിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ താപനില സാധാരണയേക്കാള് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉഷ്ണ സമ്മര്ദ്ദം, ജലലഭ്യത, കൃഷി, വൈദ്യുതി ആവശ്യകത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തുന്നു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യുവിനെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എഡിറ്ററായും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് റോയ് മാത്യു.