Written By ശ്രീനു എസ്
കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം ദുര്‍ബലമാകുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചനം

Publish: Sat, 23 May 2026 (08:56 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (08:59 IST)
ജൂണ്‍-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ സീസണില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീര്‍ഘകാല ശരാശരിയായ (LPA) 1,863.4 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ 92% ല്‍ താഴെ മഴ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ഈ വര്‍ഷം മണ്‍സൂണ്‍ 
കേരളത്തില്‍ ദുര്‍ബലമായിരിക്കും. 
 
IMD യുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്ന മാസമായ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ പോലും സാധാരണയില്‍ താഴെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് മഴക്കാലത്തിന്റെ ദുര്‍ബലമായ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, വരള്‍ച്ചയ്ക്കും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സംസ്ഥാനം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര്‍ പറഞ്ഞു.
 
എല്‍നിനോ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കേരളത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മണ്‍സൂണ്‍ മഴ കുറവാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഐഎംഡിയിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ, പ്രവചന മേധാവിയുമായ ഒ പി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു. മെയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ താപനില സാധാരണയേക്കാള്‍ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉഷ്ണ സമ്മര്‍ദ്ദം, ജലലഭ്യത, കൃഷി, വൈദ്യുതി ആവശ്യകത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു.
