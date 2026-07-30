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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (13:17 IST)

സതീശന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി ചെന്നിത്തല

സതീശനെതിരെ തെളിവില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു

Cabinet Ministers, V D Satheesan, Kerala Politics, Kerala Elections
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (13:22 IST)
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പുനർജനി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്. സതീശനെതിരായ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. 
 
സതീശനെതിരെ തെളിവില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൽ നിന്നും സതീശനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
 
2018 ലെ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചുകൊടുക്കാൻ ധനസമാഹരണം നടത്താനായി സതീശൻ വിദേശയാത്ര നടത്തിയെന്നും അതിലൂടെ ധനസമാഹരണം നടത്തിയെന്നും നേരത്തെ വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഫണ്ട് കൊണ്ട് വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ സതീശനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത്. 
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