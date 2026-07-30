പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് കേരളം; ധാരണാപത്രം പിന്വലിക്കാനാവില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ്
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രവുമായി ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രത്തില് (MoU) നിന്ന് പിന്മാറാന് കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി 'പിഎം ശ്രീ' (PM SHRI) പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതായി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഈ പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് തീരുമാനിക്കുകയും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും.
അതേസമയം സര്ക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ മുന് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി വിമര്ശിച്ചു. മുന് സര്ക്കാര് 'പിഎം ശ്രീ' (PM SHRI) പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ശിവന്കുട്ടി ഈ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ അക്കാദമിക് നിര്ദ്ദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു.