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  4. Loksabha Elections 2029 Bjp plans Early strategy to secure 8 seats in Kerala
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (17:11 IST)

മിഷൻ 2029, കേരളത്തിൽ നിന്നും ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 8 ലോകസഭാ സീറ്റുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം

Loksabha Elections, BJP 2029, 2029 Loksabha elections, Kerala BJP
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (16:46 IST)
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ലോകസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേരത്തെ തുടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം. മിഷന്‍ 29ന്റെ ഭാഗമായി മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം സംഭവിച്ചാല്‍ 30 സീറ്റുകളില്‍ 6 മുതല്‍ 8 സീറ്റുകള്‍ വരെ നേടാനാകുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്‍. ഇതിനായി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരെയും നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച് നീങ്ങാന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ധാരണയായി.
 
 കോര്‍ കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന് മുരളീധര പക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വിളിച്ചില്ല. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും യോഗമാണ് വിളിച്ചത്. ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും ഇത് ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം.
 
 മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണയം നടന്നാല്‍ 20 സീറ്റുകളെന്നത് 30 സീറ്റുകളായി വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 6 മുതല്‍ 8 സീറ്റുകള്‍ നേടണമെന്നതാണ് ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശം. മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണയം നടന്നില്ലെങ്കില്‍ 20 സീറ്റുകളില്‍ 4 എണ്ണമെങ്കിലും പിടിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, തൃശൂരില്‍ സുരേഷ് ഗോപി, ആറ്റിങ്ങലില്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍, പത്തനംതിട്ടയില്‍ അനൂപ് ആന്റണി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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