  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Only a responsive citizenry can create a strong government: Nivin Pauly
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (10:19 IST)

പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ജനതയ്ക്കേ ശക്തമായ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കാനാകൂ: നിവിന്‍ പോളി

Nivin Pauly, Malayaalam Cinema, Sarvam Maya
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (10:22 IST)
google-news
പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാകൂ എന്ന് നടന്‍ നിവിന്‍ പോളി പറഞ്ഞു. തന്റെ ആദ്യകാല സ്‌കിറ്റിലെ ഡയലോഗാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നിവിന്‍ അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടം സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നിന്നു തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
 
സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സ് ആന്‍ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന്‍ ബ്യൂറോയുടെ പ്രോജക്ട് സീറോ  വിജിലന്‍സ് കമാന്‍ഡോ യുവജന ക്യാമ്പയിന്‍ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങില്‍ നിവിന്‍ പോളിയെ വിജിലന്‍സ് കമാന്‍ഡോ ബാഡ്ജ് അണിയിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ വിജിലന്‍സ് കമാന്‍ഡോ ആയി മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
അഴിമതിയില്ലാതെ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വലിയ ചുവടുവെപ്പാണ് പ്രോജക്ട് സീറോ. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്നും അതില്‍ പങ്കാളിയാവുന്നതില്‍ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടെന്നും നിവിന്‍ പറഞ്ഞു. തന്റെ 'ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ബിജു' സിനിമയിലെ നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കഥാപാത്രത്തെ അനുസ്മരിച്ച അദ്ദേഹം, നിയമത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്നും ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ സമൂഹം തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞു.
 
കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയോ നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്നതു മാത്രമല്ല അഴിമതി. മറ്റൊരാളുടെ അവസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതും പണത്തിന്റെയോ അധികാരത്തിന്റെയോ സ്വാധീനത്തില്‍ അര്‍ഹതകളെ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അഴിമതിയുടെ ഭാഗമാണ്. നേരായ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറിയാല്‍ വിജയിക്കാനാകില്ലെന്ന തെറ്റായ ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ ഇത്തരം ബോധവത്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറാകണം: സിജെപി സ്ഥാപകന്‍ ദിപ്‌കെ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനൊരു തോൽവി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, വെള്ളാപ്പള്ളി മുതൽ പയ്യന്നൂരും തളിപറമ്പും വരെ പാളി, തുറന്ന് പറഞ്ഞ് എ എൻ ഷംസീർ

ഇങ്ങനൊരു തോൽവി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, വെള്ളാപ്പള്ളി മുതൽ പയ്യന്നൂരും തളിപറമ്പും വരെ പാളി, തുറന്ന് പറഞ്ഞ് എ എൻ ഷംസീർനിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നേരിട്ട കനത്ത തോല്‍വിയുടെ കാരണങ്ങള്‍ പരസ്യമായി എണ്ണിപറഞ്ഞ് മുന്‍ സ്പീക്കര്‍ എ എന്‍ ഷംസീര്‍. വെള്ളാപ്പള്ളി വിഷയത്തിലും പയ്യന്നൂരിലെയും തളിപറമ്പിലെയും സ്ഥാനാര്‍ഥിനിര്‍ണയത്തിലും പാളിച്ച സംഭവിച്ചതായി ഷംസീര്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞു.

ഐഷി ഘോഷിനെതിരായ ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറന്റുകള്‍ റദ്ദാക്കി, പഴയ കേസില്‍ പിഴയടച്ചു

ഐഷി ഘോഷിനെതിരായ ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറന്റുകള്‍ റദ്ദാക്കി, പഴയ കേസില്‍ പിഴയടച്ചു2021ലെ ഡല്‍ഹിയിലെ ബംഗാള്‍ ഭവന് മുന്നില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച 2 വാറന്റുകളാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

ബി എസ് 3 വാഹനമാണെങ്കിൽ കേട് പറ്റാം, ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം!

ബി എസ് 3 വാഹനമാണെങ്കിൽ കേട് പറ്റാം, ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം!2005 ഏപ്രില്‍ 1നും 2016 നും ഇടയില്‍ നിര്‍മിച്ച ബി എസ് 3 വാഹനങ്ങളില്‍ ഇ 20 പെട്രോള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ചില റബ്ബര്‍ ഭാഗങ്ങളും എഞ്ചിന്‍ ഗാഡ്ജറ്റുകളും മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ ഇത് പതിവ് സര്‍വീസിനിടെ നടത്താമെന്നും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും ഗഡ്കരി

പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ജനതയ്ക്കേ ശക്തമായ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കാനാകൂ: നിവിന്‍ പോളി

പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ജനതയ്ക്കേ ശക്തമായ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കാനാകൂ: നിവിന്‍ പോളിതന്റെ ആദ്യകാല സ്‌കിറ്റിലെ ഡയലോഗാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നിവിന്‍ അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടം സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നിന്നു തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറാകണം: സിജെപി സ്ഥാപകന്‍ ദിപ്‌കെ

മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറാകണം: സിജെപി സ്ഥാപകന്‍ ദിപ്‌കെബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍ഡിഎയെ പിന്നോട്ട് തള്ളിവിട്ട ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ വിജയകരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ ബുധനാഴ്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രതിഷേധക്കാരെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ വേട്ടയാടിയാല്‍ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.