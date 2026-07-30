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  4. A N Shamseer admits reasons behind LDF election defear in Kerala
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (12:44 IST)

ഇങ്ങനൊരു തോൽവി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, വെള്ളാപ്പള്ളി മുതൽ പയ്യന്നൂരും തളിപറമ്പും വരെ പാളി, തുറന്ന് പറഞ്ഞ് എ എൻ ഷംസീർ

ഇങ്ങനെ തോല്‍ക്കുമെന്ന് നമ്മളാരും വിചാരിച്ചതല്ല. മൂന്നാം ഭരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചു.

A N Shamseer, Kerala News, LDF Election Loss, Kerala Elections
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:46 IST)
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നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നേരിട്ട കനത്ത തോല്‍വിയുടെ കാരണങ്ങള്‍ പരസ്യമായി എണ്ണിപറഞ്ഞ് മുന്‍ സ്പീക്കര്‍ എ എന്‍ ഷംസീര്‍. വെള്ളാപ്പള്ളി വിഷയത്തിലും പയ്യന്നൂരിലെയും തളിപറമ്പിലെയും സ്ഥാനാര്‍ഥിനിര്‍ണയത്തിലും പാളിച്ച സംഭവിച്ചതായി ഷംസീര്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പസംഗമവും വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കൊണ്ടുനടന്നതുമെല്ലാം തിരിച്ചടിയായെന്നാണ് ഷംസീറിന്റെ തുറന്ന് പറച്ചില്‍. മലപ്പുറം കാളികാവില്‍ കുഞ്ഞാലി രക്തസാക്ഷി ദിനാചാരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷംസീര്‍.
 
ഇങ്ങനെ തോല്‍ക്കുമെന്ന് നമ്മളാരും വിചാരിച്ചതല്ല. മൂന്നാം ഭരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചു. പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടില്‍ ലീഡായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നെയെല്ലാം ഒലിച്ച്‌പോയി.  ഷംസീര്‍ പ്രസംഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും നടത്തിയ വിലയിരുത്തലുകള്‍ തന്നെയാണ് ഷംസീറും പരാമര്‍ശിച്ചത്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഈ വിലയിരുത്തലുകള്‍ വരുമ്പോഴും തോല്‍വിയില്‍ എം വി ഗോവിന്ദന്‍ അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ പരസ്യമായി തുറന്നുപറച്ചില്‍ ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 
പാര്‍ട്ടിക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചയും വിമര്‍ശനങ്ങളും വന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പരസ്യമായി തുറന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ എം വി ജയരാജന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പിഴവ് വന്നുവെന്ന് പ്രാദേശികമാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അത് തിരുത്തിയിരുന്നു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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