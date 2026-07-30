ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ചെലവിനുള്ള പണം നല്കാതിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പീഡനമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി
വേര്പിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഭാര്യയ്ക്കും മകള്ക്കും ജീവനാംശം നല്കാതിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പീഡനമാണെന്നും ഗാര്ഹിക പീഡനത്തില് നിന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ നിയമം, 2005' പ്രകാരം അതൊരു ഗാര്ഹിക പീഡനമാണെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവിട്ട പ്രതിമാസ ജീവനാംശമായ 20,000 രൂപയും മാനസിക വിഷമത്തിന് സ്ത്രീക്ക് അനുവദിച്ച 2 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വ്യക്തി നല്കിയ ഹര്ജി കോടതി തള്ളി.
മജിസ്ട്രേറ്റ്, സെഷന്സ് കോടതികള് നിശ്ചയിച്ച ജീവനാംശം അമിതമോ സ്ത്രീയുടെയും മകളുടെയും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ആനുപാതികമല്ലാത്തതോ അല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോബിന് സെബാസ്റ്റ്യന് ജൂലൈ 15-ലെ ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കി. ജീവനാംശം നല്കാതിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പീഡനത്തിന് തുല്യമാണെന്നും ഗാര്ഹിക പീഡനമായി കണക്കാക്കാന് അത് മാത്രം മതിയെന്നും അതിനാല് ഇക്കാര്യത്തില് കൂടുതല് തെളിവുകള് ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.