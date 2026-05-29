'എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത്'; മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി സതീശൻ, ഇത് മൂന്നാം ദിനം
പതിവുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സതീശന്റെ പ്രതികരണം തേടി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടും മറുപടി നൽകാൻ സതീശൻ തയ്യാറായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ് ഇഡി വേട്ടയെന്ന് വിമർശനം രൂക്ഷമായിട്ടും സതീശൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.
പതിവുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സതീശന്റെ പ്രതികരണം തേടി. 'ചോദ്യങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പേടിയാണോ' എന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക ചോദിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകോപിതനായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നോക്കിപേടിപ്പിച്ച ശേഷം കാറിന്റെ വാതിൽ ദേഷ്യത്തോടെ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അകത്തേക്കു കയറ്റിവിടരുതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. അതേസമയം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.