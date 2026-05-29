  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. VD Satheesan angry to Media
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (11:53 IST)

'എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത്'; മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി സതീശൻ, ഇത് മൂന്നാം ദിനം

പതിവുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സതീശന്റെ പ്രതികരണം തേടി

VD Satheesan
Publish: Fri, 29 May 2026 (11:53 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (11:58 IST)
google-news
VD Satheesan

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടും മറുപടി നൽകാൻ സതീശൻ തയ്യാറായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ് ഇഡി വേട്ടയെന്ന് വിമർശനം രൂക്ഷമായിട്ടും സതീശൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. 
 
പതിവുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സതീശന്റെ പ്രതികരണം തേടി. 'ചോദ്യങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പേടിയാണോ' എന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക ചോദിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകോപിതനായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നോക്കിപേടിപ്പിച്ച ശേഷം കാറിന്റെ വാതിൽ ദേഷ്യത്തോടെ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 
 
മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അകത്തേക്കു കയറ്റിവിടരുതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. അതേസമയം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്.
About Writer
WEBDUNIA

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

നിയമസഭയിൽ വന്ദേമാതരത്തെ അവഹേളിച്ചു, സതീശൻ സർക്കാർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും സിപിഎമ്മിനും വഴങ്ങുന്നുവെന്ന് വി മുരളീധരൻ

നിയമസഭയിൽ വന്ദേമാതരത്തെ അവഹേളിച്ചു, സതീശൻ സർക്കാർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും സിപിഎമ്മിനും വഴങ്ങുന്നുവെന്ന് വി മുരളീധരൻഗവര്‍ണര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളില്‍ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം മുഴുവനായി ആലപിക്കണമെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്‍ അത് പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി എംഎല്‍എ വി മുരളീധരന്‍.

സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കും , പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആർത്തവ അവധി

സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കും , പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആർത്തവ അവധിയുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പദ്ധതികളും നയപ്രഖ്യാപനത്തിലുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക മേഖല കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാന്‍ ധവളപത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

VD Satheesan: മോടിപിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞില്ല; സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നു

VD Satheesan: മോടിപിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞില്ല; സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നുVD Satheesan: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടെങ്കിലും വി.ഡി.സതീശനു ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവിടെ ആഡംബര മോടിപിടിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലാണ് തുടരുന്നത്.

അണ്ണാവെ പറ്റി പറയരുത്, സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച ചാനൽ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ

അണ്ണാവെ പറ്റി പറയരുത്, സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച ചാനൽ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർതമിഴ്നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, നീലാങ്കരയിലെ വിജയുടെ യാത്രകാരണം ജനത്തിനും പോലീസിനുമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്നിവയെ പറ്റി ചാനല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

ഗാസയുടെ 70 ശതമാനവും പിടിച്ചെടുക്കും, സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകി നെതന്യാഹു

ഗാസയുടെ 70 ശതമാനവും പിടിച്ചെടുക്കും, സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകി നെതന്യാഹുഗാസ മുനമ്പിലെ ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യത്തിന്റെ അധികാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി. നിലവില്‍ ഗാസയുടെ 60 ശതമാനം പ്രദേശം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നേരത്തെ ഇത് 50 ശതമാനമായിരുന്നു. ഹമാസുമായുള്ള പരോക്ഷമായ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ നീക്കം.