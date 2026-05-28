Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (21:27 IST)

അമിത് ഷായെ കാണാൻ കഴിയാതെ വിജയ്, സതീശനു ഗ്രാന്റ് വെൽക്കം; വിവാദം

അതേസമയം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Publish: Thu, 28 May 2026 (21:27 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (21:56 IST)
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കാണാൻ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയിയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. അമിത് ഷായെ കാണാൻ വിജയ് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിഷേധിച്ചെന്നാണ് വിവരം. മറ്റു ചില തിരക്കുകൾ കാരണം കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. 
 
അതേസമയം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അമിത് ഷായുമായി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നെന്നാണ് സതീശൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. 
 
ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള വിജയിയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതും കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയില്ലാത്ത സതീശനു അനുമതി ലഭിച്ചതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സിപിഎം ഇത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
