അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നിര്മല സീതാരാമനും പിന്നാലെ അമിത് ഷായെ കണ്ട് വിഡി സതീശന്; ഇഡി റെയ്ഡില് മൗനം
- ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി; ജൂണ് ഒന്ന് വരെ മഴ കനക്കും
- ഹാപ്പിലാന്ഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കില് റൈഡ് തകര്ന്നുവീണു; അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
- ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിയുടെ 'വൈരണനാമ'വും മോഷണം പോയി; സ്വര്ണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കാണാനില്ല
- Kerala Weather: കാലവർഷം എത്തുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും
അമിത് ഷായെ കാണാൻ കഴിയാതെ വിജയ്, സതീശനു ഗ്രാന്റ് വെൽക്കം; വിവാദം
അതേസമയം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കാണാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയിയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. അമിത് ഷായെ കാണാൻ വിജയ് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിഷേധിച്ചെന്നാണ് വിവരം. മറ്റു ചില തിരക്കുകൾ കാരണം കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.
Amit Shah and VD Satheesan
അതേസമയം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അമിത് ഷായുമായി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നെന്നാണ് സതീശൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള വിജയിയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതും കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയില്ലാത്ത സതീശനു അനുമതി ലഭിച്ചതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സിപിഎം ഇത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റിന്റെ നിര്ദ്ദേശം നിരസിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ; എംഎല്എയായി തുടരും
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി; ജൂണ് ഒന്ന് വരെ മഴ കനക്കും
ഹാപ്പിലാന്ഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കില് റൈഡ് തകര്ന്നുവീണു; അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിയുടെ 'വൈരണനാമ'വും മോഷണം പോയി; സ്വര്ണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കാണാനില്ല
Kerala Weather: കാലവർഷം എത്തുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും
Kerala Weather: അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിന്റെയും തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെയും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.