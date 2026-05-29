അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Bineesh Kodiyeri : പിണറായി ഇടപെട്ടു, ബിനീഷ് കൊടിയേരിയുടെ അംഗത്വം 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതുക്കി സിപിഎം
- അമിത് ഷായെ കാണാൻ കഴിയാതെ വിജയ്, സതീശനു ഗ്രാന്റ് വെൽക്കം; വിവാദം
- ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി; ജൂണ് ഒന്ന് വരെ മഴ കനക്കും
- ഹാപ്പിലാന്ഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കില് റൈഡ് തകര്ന്നുവീണു; അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
- ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിയുടെ 'വൈരണനാമ'വും മോഷണം പോയി; സ്വര്ണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കാണാനില്ല
VD Satheesan: മോടിപിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞില്ല; സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നു
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വസതിയാണ് കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ്
VD Satheesan: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടെങ്കിലും വി.ഡി.സതീശനു ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവിടെ ആഡംബര മോടിപിടിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലാണ് തുടരുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വസതിയാണ് കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ്. നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സതീശൻ ഒഴിയാത്തതിനാൽ പിണറായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാടക വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസം. സതീശൻ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ പിണറായിക്കു കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് താമസ് മാറാൻ സാധിക്കൂ.
ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ഏതാനും അറ്റകുറ്റപണികൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം സതീശൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ 1.72 കോടിയുടെ ആഡംബര മോടിപിടിപ്പിക്കൽ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.