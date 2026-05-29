Bineesh Kodiyeri : പിണറായി ഇടപെട്ടു, ബിനീഷ് കൊടിയേരിയുടെ അംഗത്വം 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതുക്കി സിപിഎം
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകന് ബിനീഷ് കൊടിയേരിക്ക് പാര്ട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കി നല്കി. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ പിണറായി വിജയന് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് അംഗത്വം പുതുക്കി നല്കിയതെന്നാണ് വിവരം. 3 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് പാര്ട്ടി ബിനീഷിന് അംഗത്വം പുതുക്കി നല്കിയത്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അംഗത്വം പുതുക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ബ്രാഞ്ചിലാണ് ബിനീഷിനെ ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. നേരത്തെ 4 തവണ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ബിനീഷിന്റെ അംഗത്വം പുതുക്കിയിരുന്നില്ല. ലഹരിക്കേസില് അകപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ബിനീഷിന്റെ അംഗത്വം നീക്കിയത്. എന്നാല് 2023ല് ബിനീഷ് കേസില് നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനായിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐ അംഗമായിരിക്കെയാണ് ബിനീഷിന് സിപിഎം അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത്. എകെജി സെന്ററിലായിരുന്നു അംഗത്വമുണ്ടായിരുന്നത്.
പാര്ട്ടി അംഗത്വമില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് നടന്ന ഇഡി റെയ്ഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാന് ബിനീഷ് മുന്നിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.