യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ 13-ാം നമ്പർ കാർ ആർക്കും വേണ്ട !

Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (13:12 IST)
യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ 13-ാം നമ്പർ കാറിനു അവകാശികളില്ല ! ഭാഗ്യനമ്പറല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളാരും ഈ കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന ദിവസം ടൂറിസം വകുപ്പാണ് മന്ത്രിമാർക്കായുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. അതിൽ 13-ാം നമ്പർ കാറിന്റെ അരികിലേക്കു മാത്രം ആരും എത്തിയില്ല. ഇതുവരെ ആരും 13-ാം നമ്പർ കാർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല.
നേരത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാർ ആരും ഈ 13-ാം നമ്പർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എം.എ.ബേബിയും ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തോമസ് ഐസക്കും 13-ാ നമ്പർ കാർ ചോദിച്ചുവാങ്ങി. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പി.പ്രസാദ് ഈ കാറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.