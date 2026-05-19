ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026
മുരളീധരന് ആരോഗ്യം മാത്രം, ഫിഷറീസ്, ദേവസ്വം വകുപ്പുകളിൽ വ്യക്തതയായില്ല

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (12:05 IST)
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുറ്റെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിവസമായിട്ടും വകുപ്പ് വിഭജനത്തില്‍ അന്തിമ ധാരണയായില്ല. ഏതാനും ചില വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അനിശ്ചിതത്വമുള്ളത്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നതിലാണ് പ്രധാനമായും തര്‍ക്കമുള്ളത്. ഫിഷറീസ് ലീഗിന് നല്‍കി ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസം കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കാനായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെ ധാരണ.

മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൊതുവിദ്യഭ്യാസവും ഉന്നതവിദ്യഭ്യാസവും ഒന്നിച്ച് ഒരു മന്ത്രിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ഈ കീഴ്വഴക്കം കഴിഞ്ഞ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2 വകുപ്പുകളായി തുടരാന്‍ തന്നെയാണ് പുതിയ സര്‍ക്കാരിന്റെയും തീരുമാനം. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ആ മേഖലയില്‍ അറിവുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്നതാണ് ലത്തീന്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ലീഗിന് ഫിഷറീസ് നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല, ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസം കോണ്‍ഗേസും ഒഴിയേണ്ടി വരും. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഷിബു ബേബി ജോണിന് നല്‍കിയാല്‍ വനം വകുപ്പ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതായും വരും.

അതേസമയം കെ മുരളീധരന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നതാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ദേവസ്വം വകുപ്പ് ആര്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്ന സംശയവും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വയോജന വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ആര്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്ന ചര്‍ച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ വയോജനങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ രൂപവത്കരിക്കുന്നത്.


