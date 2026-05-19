അടിതീരാതെ 'ടീം യുഡിഎഫ്'; വകുപ്പ് വിഭജനം തുലാസിൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലീഗിന്?

Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (11:16 IST)
കോൺഗ്രസ് - ലീഗ് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് യുഡിഎഫിൽ വകുപ്പ് വിഭജനം നീളുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ തീരുമാനമായില്ല.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ പകരം വേറെ വകുപ്പ് വേണമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു പകരം ഫിഷറീസ് ആണ് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഫിഷറീസ് മുസ്ലിം ലീഗിനു കൊടുക്കുന്നതിൽ ലത്തീൻ സഭയ്ക്കു കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. ഫിഷറീസ് കോൺഗ്രസ് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ലത്തീൻ സഭയുടെ നിലപാട്.
റോജി എം ജോണിനെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. എന്നാൽ പകരം സുപ്രധാന വകുപ്പ് തരാതെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം വിട്ടുതരാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ലീഗ് പറയുന്നത്.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കിട്ടാൻ ലീഗിനുള്ളിലും അടി നടക്കുന്നു. വി.ഇ.അബ്ദുൾ ഗഫൂറിനു പൊതുമരാമത്ത് നൽകണമെന്നാണ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ താൽപര്യം. എന്നാൽ പൊതുമരാമത്തിനായി ലീഗിൽ നിന്നുള്ള പി.കെ.ബഷീറും ക്ലെയിം വയ്ക്കുന്നു.