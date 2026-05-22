തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
101 വോട്ടുകൾ തിരുവഞ്ചൂരിനു ലഭിച്ചു
Thiruvanjoor Radhakrishnan
നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചു. യുഡിഎഫിന്റെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് സ്പീക്കർ. കോട്ടയം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചാണ് തിരുവഞ്ചൂർ ഇത്തവണ എംഎൽഎ ആയത്.
101 വോട്ടുകൾ തിരുവഞ്ചൂരിനു ലഭിച്ചു. എൽഡിഎഫിന്റെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർഥി എ.സി.മൊയ്തീനു 35 വോട്ടുകൾ. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ നേടി. ജി.സുധാകരൻ ആയിരുന്നു പ്രോ ടേം സ്പീക്കർ.
സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും ചേർന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ ഡയസിലേക്കു ആനയിച്ചു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.