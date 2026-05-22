സതീശന്റെ വാക്കും പഴയ ചാക്കും; 1,800 കോടി കടമെടുക്കാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കടമെടുക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്
കേരളം പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന് 1800 കോടി രൂപകൂടി കടമെടുക്കുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ കടമെടുപ്പാണിത്. ഡിസംബർവരെ 23,000 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കടമെടുക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റ് ഒരാഴ്ച ആകും മുൻപേ കടമെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ദിര ഗ്യാരന്റിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോഴത്തെ കടമെടുപ്പ്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.