Last Modified: Friday, 22 May 2026 (08:54 IST)

പൈലറ്റും എസ്‌കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

പ്രോട്ടോകോൾ പ്രശ്‌നമില്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റും എസ്‌കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്കു പിണറായി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റും എസ്‌കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. മുഴുവൻ സമയത്തും പൈലറ്റിന്റെയും എസ്‌കോർട്ടിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഇവ ഉണ്ടായാൽ മതിയെന്നാണ് പിണറായിയുടെ നിലപാട്. 
 
പ്രോട്ടോകോൾ പ്രശ്‌നമില്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റും എസ്‌കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്കു പിണറായി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രണ്ട് പേഴ്‌സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർമാർ മാത്രമാണ് പിണറായിക്കൊപ്പം ഉള്ളത്. 
 
മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനു പൈലറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. എസ്‌കോർട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനു മുൻപത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കു പൈലറ്റും എസ്‌കോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

