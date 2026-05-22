പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
പ്രോട്ടോകോൾ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്കു പിണറായി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. മുഴുവൻ സമയത്തും പൈലറ്റിന്റെയും എസ്കോർട്ടിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഇവ ഉണ്ടായാൽ മതിയെന്നാണ് പിണറായിയുടെ നിലപാട്.
പ്രോട്ടോകോൾ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്കു പിണറായി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രണ്ട് പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർമാർ മാത്രമാണ് പിണറായിക്കൊപ്പം ഉള്ളത്.
മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനു പൈലറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. എസ്കോർട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനു മുൻപത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കു പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.