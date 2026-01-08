രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026 (16:25 IST)
Sandeep Varrier: സന്ദീപ് വാര്യര് തൃശൂര് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കും. സന്ദീപിനോടു തൃശൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവര്ത്തിച്ചു തുടങ്ങാന് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരുമായി തനിക്കു ആത്മബന്ധമുണ്ടെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യര് പറഞ്ഞതും സ്ഥാനാര്ഥിത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.
നേരത്തെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനു പകരം പാലക്കാട് ആയിരിക്കും സന്ദീപ് മത്സരിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് പാലക്കാട് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഗ്രൂപ്പ് പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പാര്ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്ഗ്രസിനുള്ളില് രാഹുലിനു വലിയ പിന്തുണയുണ്ട്. തന്റെ നോമിനിക്കു തന്നെ പാലക്കാട് സീറ്റ് നല്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില് മണ്ഡലത്തില് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്നുമാണ് രാഹുലിന്റെ ഭീഷണി.
രാഹുല് പാലക്കാട് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചാല് അത് കോണ്ഗ്രസിനു വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. രാഹുലിന്റെ ഭീഷണിയില് പേടിക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസ് മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്ഥിക്കു വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലിലാണ്. ഇതിനിടെ രാഹുലുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം രഹസ്യ ചര്ച്ച നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ കൂടി ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പാലക്കാട് സീറ്റില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുക.