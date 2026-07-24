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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (19:40 IST)

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്‍: അന്വേഷണം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു

PSC Age Limit, PSC Exams, Kerala News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (19:44 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചകളില്‍ നിലവില്‍ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. ചോദ്യപേപ്പര്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ഡെപ്യൂട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ മൊഴികളാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. വിവരണാത്മക ഉത്തരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും വിവേചനാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതില്‍ സ്വജനപക്ഷപാതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും വിശദമായി അന്വേഷിക്കും.
 
അതിനിടെ പിഎസ്സിയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ രംഗത്തെത്തി. കേരഫെഡ് (KERAFED) നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിക്കുകയും വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസ് വിവരം മറച്ചുവെച്ചാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. തങ്ങള്‍ക്ക് താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാണ് ഇതെന്ന് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ പറയുന്നു. ഈ സംഭവത്തില്‍ പരാതിക്കാരില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. പിഎസ്സി ചെയര്‍മാന്റെ ഇടപെടലില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.
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