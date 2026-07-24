എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധനം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കേരളത്തിൽ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കി എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ച്
നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തിലധികം സംരംഭങ്ങൾ എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കിടയിൽ (എംഎസ്എംഇകൾ) ഡിജിറ്റൽ ഇൻവോയ്സ് ഫിനാൻസിംഗ് വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർബിഐ) ലൈസൻസുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (ട്രെഡ്സ്) പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ച് കേരളത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നു. കയറ്റുമതി, ഉൽപ്പാദനം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിതമായ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈടില്ലാതെ വേഗത്തിൽ ഇൻവോയ്സ് ഫിനാൻസിംഗ് നൽകി ബിസിനസുകൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പ്രവർത്തന മൂലധനം ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
'മിഷൻ 1000' പോലുള്ള പദ്ധതികളും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ തുടർച്ചയായ നിക്ഷേപങ്ങളും എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് വളരാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസുകൾ കൂടുതലായി ആഭ്യന്തര, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തന മൂലധനം കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കൃത്യസമയത്ത് പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തിലധികം സംരംഭങ്ങൾ എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഇടപാട് വോളിയത്തിൽ ഏകദേശം 12,000 കോടി രൂപയുടെ ഇൻവോയ്സുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ളതാണ്. ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ, ഉൽപ്പാദനം, കയറ്റുമതി, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം, ആരോഗ്യമേഖല, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ ഉടനീളം ഡിജിറ്റൽ ഇൻവോയ്സ് ഫിനാൻസിംഗ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ച് കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കും.
"മികച്ച എം.എസ്.എം.ഇ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും വളരുന്ന കയറ്റുമതി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും പിന്തുണയോടെ, ശക്തമായ സംരംഭകത്വ ശേഷിയാണ് കേരളം തുടർച്ചയായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്," എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൊമോട്ടറും ഡയറക്ടറുമായ സന്ദീപ് മൊഹീന്ദ്രു പറഞ്ഞു. "ബിസിനസുകൾ വലിയ ആഭ്യന്തര, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളിലേക്ക് വികസിക്കുമ്പോൾ, കൃത്യസമയത്ത് പ്രവർത്തന മൂലധനം ലഭിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ പ്രധാനമായി മാറുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇൻവോയ്സ് ഫിനാൻസിംഗ് വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സമീപകാല ഇടപെടലുകൾ ഈ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ച് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ വേഗത്തിൽ വളരാനും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കൂടുതൽ എം.എസ്.എം.ഇകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സഹായിക്കുന്നു. ട്രെഡ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അവബോധവും വികസിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയും കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ ബിസിനസുകൾക്ക് അവരുടെ പണലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനും പണമൊഴുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരാനും വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു."
സമീപകാലത്തെ റെഗുലേറ്ററി മാറ്റങ്ങൾ ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുന്നു. എം.എസ്.എം.ഇ ഇൻവോയ്സുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും (കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ) ആർ.ബി.ഐ അംഗീകൃത ട്രെഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന എം.എസ്.എം.ഇ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനം, പേയ്മെന്റ് അച്ചടക്കം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രവർത്തന മൂലധനം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും സഹായിക്കും. പൂർണ്ണമായ കെ.വൈ.സി, പ്ലാറ്റ്ഫോം തലത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റ് സുരക്ഷകൾ എന്നിവ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, എം.എസ്.എം.ഇകൾക്കായുള്ള നിർബന്ധിത സെല്ലർ-സൈഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഒഴിവാക്കുന്ന ആർ.ബി.ഐയുടെ 2026-ലെ ട്രെഡ്സ് മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ കൂടി വന്നതോടെ, അംഗീകൃത ഇൻവോയ്സുകളിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത രജിസ്ട്രേഷനും ഈടില്ലാതെ വേഗത്തിലുള്ള ഫിനാൻസിംഗും സാധ്യമാകുന്നു. ഈ നടപടികൾ എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് പണലഭ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വലിയ സപ്ലൈ ചെയിനുകളിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മിതമായ നിരക്കിൽ പ്രവർത്തന മൂലധനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള എം.എസ്.എം.ഇകളുടെയും കോർപ്പറേറ്റ് ബയർമാരുടെയും ശൃംഖല കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാൻ എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ച് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇതുവരെ 3,30,00 കോടി രൂപയുടെ ഇൻവോയ്സ് ഫിനാൻസിംഗാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സുഗമമാക്കിയത്. 15,000-ലധികം കോർപ്പറേറ്റ് ആങ്കർമാർ, 90,000 എം.എസ്.എം.ഇ വെണ്ടർമാർ, 80 ഫിനാൻസിയർ പങ്കാളികൾ എന്നിവർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഭാഗമാണ്. തങ്ങളുടെ 'സ്മോൾ-ടു-സ്മോൾ ഫിനാൻസിംഗ്' സംരംഭത്തിലൂടെ ട്രെഡ്സിന്റെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണിത്. ഇതിലൂടെ രണ്ടാം നിര, മൂന്നാം നിര എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ഈടില്ലാതെ നേരത്തെ പേയ്മെന്റുകൾ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പാദന, വ്യാപാര, കയറ്റുമതി, സേവന മേഖലകളിലുടനീളം പണലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രെഡിറ്റ് അച്ചടക്കം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഔദ്യോഗിക വായ്പാ സംവിധാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും എം.എസ്.എം.ഇകളെ സഹായിക്കുകയാണ് എംവൺഎക്സ്ചേഞ്ച് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.