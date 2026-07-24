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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (20:59 IST)

യാത്രാക്കൂലി തട്ടിയെടുക്കാന്‍ പുരുഷ യാത്രക്കാരെ സ്ത്രീകളാക്കി മാറ്റുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ പുതിയ തട്ടിപ്പ്

New scam at KSRTC
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (21:01 IST)
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കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന പ്രിയദര്‍ശിനി ബസുകളില്‍ ടിക്കറ്റ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പുരുഷ യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ ശേഷം സ്ത്രീകള്‍ക്കായി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള 'സീറോ-വാല്യൂ' (പണമില്ലാത്ത) ടിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കി ആ തുക ജീവനക്കാര്‍ സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. നിലവിലെ രീതി അനുസരിച്ച് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ടിക്കറ്റുകളില്‍ യാത്രക്കാരെ 'പുരുഷന്‍' അല്ലെങ്കില്‍ 'സ്ത്രീ' എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പൂജ്യം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റുകളിലും ഈ വേര്‍തിരിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 
 
ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 'പ്രിയദര്‍ശിനി' സര്‍വീസുകളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വനിതാ യാത്രക്കാരുടെ ടിക്കറ്റ് തുക സര്‍ക്കാര്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് തിരികെ നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ പുരുഷ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പൂജ്യം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുകയും അവരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന യാത്രാക്കൂലി സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവനക്കാര്‍ ഈ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി പരാതികളുണ്ട്.
 
പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായി കെഎസ്ആര്‍ടിസി ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ (സിഎംഡി) പ്രമോജ് ശങ്കര്‍ അറിയിച്ചു. തട്ടിപ്പ് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാന്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി വിജിലന്‍സ് വിഭാഗത്തോട് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ബസുകളില്‍ ആര്‍ടിഒമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘങ്ങള്‍ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പും അറിയിച്ചു. 'പ്രിയദര്‍ശിനി' സര്‍വീസുകളില്‍ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്താന്‍ നേരത്തെ തന്നെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇനി മുതല്‍ ഈ പരിശോധനകള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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