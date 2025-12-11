രാഹുലിനെതിരെ ഇനിയും പരാതികള്‍ വരും: ഗോവിന്ദന്‍ മാഷ്

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസംബര് 2025 (12:21 IST)
കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്. സ്ത്രീലമ്പടന്മാര്ക്ക് പൂര്ണ പിന്തുണ നല്കുന്ന ജീര്ണതയാണ് കോണ്ഗ്രസ് പിന്പറ്റുന്നതെന്ന് ഗോവിന്ദന് മാഷ് പറഞ്ഞു.
അതിജീവിതമാരെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ്. ക്രിമിനല് സംഘത്തോടൊപ്പം കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വവും ചേരുന്നു. സിനിമാ നടിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് ഉള്പ്പെടെ അതിജീവിതയ്ക്കെതിരായി പ്രതികരിക്കുകയും ദിലീപിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സര്ക്കാര് അപ്പീല് പോകുന്നതിനെ പരിഹസിച്ചു. പിന്നീട് തിരുത്തി. പക്ഷേ എങ്ങനെ തിരുത്തിയിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫ് വേട്ടക്കാര്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിജീവിതമാരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും ഉയരുമ്പോള് അത് ബോധപൂര്വമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ന്യായീകരിക്കാന് ജീര്ണമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. രാഹുലിനെതിരെ ഇനിയും പരാതികള് വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.