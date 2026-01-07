തൃശൂർ വൈകാരികമായി അടുപ്പമുള്ള സ്ഥലം, പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും മത്സരിക്കാം: സന്ദീപ് വാര്യർ

അഭിറാം മനോഹർ|
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സര സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവായ സന്ദീപ് വാര്യര്. പാര്ട്ടി പറഞ്ഞാല് എവിടെയും മത്സരിക്കാന് തയ്യാറുള്ള തയ്യാറാണെന്നും വൈകാരികമായി തനിക്കടുപ്പം തൃശൂരാണെന്നും സന്ദീപ് വാര്യര് പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില് രണ്ടാം വാരമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകള്ക്കിടെയാണ് സന്ദീപ് വാര്യരുടെ പ്രതികരണം.
പാലക്കാട് കെ സുരേന്ദ്രന് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയാകുമെന്ന് കേള്ക്കുന്നു. ഏറെ സന്തോഷം. അവിടെ ബിജെപിക്ക് ശക്തി തെളിയിക്കാനാവുമോ എന്നത് സുരേന്ദ്രന് കാണിക്കട്ടെ. മത്സരിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രനാണെങ്കില് പാലക്കാട് ബിജെപി മൂന്നാമതെത്തുമെന്നും സന്ദീപ് വാര്യര് പറഞ്ഞു.