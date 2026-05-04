തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് വിജയം; നിയമസഭയില്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ടു സീറ്റുകള്‍

CM pinarayi vijayan, rajeev chandrasekhar, Kerala News
ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (15:18 IST)
നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് വിജയം. 3000ത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയം. ഇതോടെ നിയമസഭയില്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ടു സീറ്റുകള്‍ ഉറപ്പായി. ചാത്തന്നൂരിലും താമര വിരിഞ്ഞു. ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ബിബി ഗോപകുമാര്‍ വിജയിച്ചു. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ആശ്വാസ വിജയമാണിത്. നാലായിരത്തോളം വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ജയം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎയുടെ ആദ്യ വിജയമാണിത്.

അതേസമയം ത്രികോണ പോരാട്ടം കണ്ട വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ 2796 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വിജയിച്ചത്. അവസാനവട്ടം എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വി.കെ. പ്രശാന്തും മുരളീധരനും തമ്മില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു കാഴ്ചവച്ചത്. ആര്‍. ശ്രീലേഖയും ഭേദപ്പെട്ട വോട്ടുകളും നേടി.

കൊല്ലം നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ബിന്ദു കൃഷ്ണന് വിജയം. 16830 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ വിജയിച്ചത്. ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ എല്‍ ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി യു ആര്‍ പ്രദീപിന് തിളക്കമാര്‍ന്ന ജയം. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ശിവന്‍ വീട്ടിക്കുന്നിനെ 29386 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതുകോട്ടയായ ചേലക്കര യു ആര്‍ പ്രദീപ് നിലനിര്‍ത്തിയത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :