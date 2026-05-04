തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
Kerala Assembly Election Results : പിന്നിട്ട 6 റൗണ്ടുകൾ മതി കേരളമെ!, ഇതു മതി : പോസ്റ്റുമായി കെ കെ രമ

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (12:11 IST)
കേരള നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സംസ്ഥാനമാകെ യുഡിഎഫ് തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കവെ മന്ത്രിമാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള എല്‍ഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പിന്നില്‍ പോയിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങി 6 റൗണ്ടുകളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയന്‍ പിന്നിലായത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോള്‍ കപ്പിത്താനും ആ കാറ്റില്‍ വീഴുമെന്ന സൂചനയായിരുന്നു ഇത് നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അടുത്ത റൗണ്ടുകളില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്‍.


ധര്‍മ്മടത്ത് പിണറായി വിജയന്‍ ലീഡ് വീണ്ടെടുത്തെങ്കിലും ആദ്യ 6 റൗണ്ടുകളിലും പിണറായി വിജയനെ ഞെട്ടിക്കാന്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ അബ്ദുള്‍ റഷീദിനായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പിണറായി വിജയനെ ഞെട്ടിച്ച ആദ്യ 6 റൗണ്ടുകള്‍ മതി കേരളത്തിനോട് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ആത്മാവിന് നന്ദി പറയാനെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ കെ കെ രമ. ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തവരെ നഗ്‌നരാക്കി നിര്‍ത്താന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കായെന്ന് കെ കെ രമ പറഞ്ഞത്.

കെ കെ രമയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

പിന്നിട്ട ആറ് റൗണ്ടുകള്‍, മതി കേരളമേ!
ഇതു മതി
കുലംകുത്തി എന്നു ചാപ്പയടിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തവന്‍ പൊളളുന്ന വെയിലത്ത് നഗ്‌നനായി നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാന്‍ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിനു ശേഷം ചന്ദ്രശേഖരനു കഴിഞ്ഞു...
രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍.



