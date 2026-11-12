അടപടലം പാളി സതീശ ഭരണം; വിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി മലയാളി
Vegetables
സംസ്ഥാനത്ത് മുൻപൊന്നും കാണാത്ത വിധം വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷം. അരി മുതൽ തക്കാളി വരെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ്. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ അമ്പേ പരാജയമായതോടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി.
അരി വില കുതിക്കുന്നു
55 രൂപയായിരുന്ന പൊന്നി അരിക്ക് ഇപ്പോൾ 70 രൂപയാണ് വില. കുറുവ അരി 46 ൽ നിന്ന് 55 ലേക്ക് എത്തി. ജയ അരിയുടെ വില ഇപ്പോൾ 50 ആണ്. നേരത്തെ ഇത് 42 ആയിരുന്നു.
പഞ്ചസാര
പഞ്ചസാര വില ഇപ്പോൾ 65 ആണ്. നേരത്തെ 60 രൂപയായിരുന്നു. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇനിയും വില ഉയരാനാണ് സാധ്യത.
പച്ചക്കറിക്കും കുതിക്കുന്നു
സവാളയ്ക്ക് നേരത്തെ 55 രൂപയായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ 70 രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ സവാള വില 80 തൊടാനാണ് സാധ്യത. ബീൻസ്, പാവക്ക, ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, മുരിങ്ങക്ക തുടങ്ങി മിക്ക പച്ചക്കറികൾക്കും വില കൂടി. വെളുത്തുള്ളി കിലോ വില 200 രൂപ കടന്നു. ചെറിയുള്ളി വിലയാണ് സാധാരണക്കാരെ പൊള്ളിക്കുന്നത്. ചെറിയുള്ളിക്ക് 81 മുതൽ 96 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. ഇത് ചിലയിടങ്ങളിൽ 100 ലേക്ക് എത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തക്കാളിക്ക് 40-47 രൂപയും പച്ചമുളകിന് 65-77 രൂപയുമാണ് വില. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 43 രൂപയിലേക്ക് എത്തി. മുരിങ്ങക്കയുടെ വില 83 മുതൽ 98 രൂപ വരെയായി. ബീൻസ് കിലോയ്ക്ക് 100 നു മുകളിലാണ് വില. പാവയ്ക്ക 76 രൂപയും വള്ളിപ്പയറിന് 72 രൂപയും വഴുതനക്ക് 51 രൂപയുമാണ് വില. വെണ്ടക്കക്ക് 49 രൂപയും കാബേജിന് 36 രൂപയും വെള്ളരിക്ക് 43 രൂപയുമാണ് ശരാശരി ചില്ലറവില. മത്തങ്ങക്ക് 29 രൂപയും കുമ്പളത്തിന് 35 രൂപയുമുണ്ട്. Also Read: രോഹിത് വീണ്ടും നായകനാകുമോ? തിലക് വർമയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത