കാലടിയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം; സമരത്തിന് ആവേശമേകാൻ പിണറായി എത്തും
കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ എത്തുന്നു. നവംബർ 13 (നാളെ) പിണറായി സമരപ്പന്തലിൽ എത്തും. രാവിലെ 9.30 നാണ് വിദ്യാർഥികളെ പിണറായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക.
സമരം 11 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികളെ അനുഭാവപൂർണം പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാമ് വിദ്യാർഥികൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ നിരാഹാര സമര വേദിയിലേക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും എത്തുന്നുണ്ട്.
വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായി തുടങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വിസിയോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോ ഇടപെടാൻ തയ്യാറല്ല. 'കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ' എന്നതാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 'മൂന്ന് മാസം വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇനിയെന്ത് മാപ്പ്? ഇനിയും അരിശം തീർന്നില്ലേ?' കോടതി സർവകലാശാലയോട് ചോദിച്ചു. ഇത്ര കാലം അവരെ പുറത്ത് നിർത്തിയില്ലേ? ഇനിയും എന്താണ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടതെന്ന ചോദിച്ച ഹൈക്കോടതി വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശമെന്ന് പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വൈസ് ചാൻസലർ സിസ തോമസിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം ജോണിനും തിരിച്ചടിയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ.