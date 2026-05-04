തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
കുലംകുത്തി എന്നു ചാപ്പയടിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തവന്‍ പൊളളുന്ന വെയിലത്ത് നഗ്‌നനായി നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ച: കെകെ രമയുടെ കുറിപ്പ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (12:08 IST)
കുലംകുത്തി എന്നു ചാപ്പയടിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തവന്‍ പൊളളുന്ന വെയിലത്ത് നഗ്‌നനായി നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാന്‍ ചന്ദ്രശേഖരന് കഴിഞ്ഞെന്ന് കെകെ രമ. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് രമ ഇക്കാര്യം കുറിച്ചത്. ധര്‍മടത്ത് യുഡിഎഫിന്റെ യുവനേതാവിനെതിരെ ദയനീയമായി പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ കാഴ്ച നല്‍കിയതില്‍ രമ നന്ദി കുറിച്ചു.

കെകെ രമയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്:-

പിന്നിട്ട ആറ് റൗണ്ടുകള്‍, മതി കേരളമേ!
ഇതു മതി
കുലംകുത്തി എന്നു ചാപ്പയടിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തവന്‍ പൊളളുന്ന വെയിലത്ത് നഗ്‌നനായി നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാന്‍ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിനു ശേഷം ചന്ദ്രശേഖരനു കഴിഞ്ഞു...
രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍.


