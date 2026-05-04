Kerala Assembly Election Results :മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സംഗ്രാധിപത്യം , 23 സീറ്റില്‍ മുന്നില്‍

നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നത്. നൂറിനടുത്ത് മണ്ഡലങ്ങളില് യുഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിര്ത്തുമ്പോള് ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് സഖ്യകക്ഷിയായ മുസ്ലീം ലീഗ് വഹിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 23 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് മുന്നേറുന്നത്.
ലീഗിന്റെ പ്രധാന സ്ഥാനാര്ഥികളെല്ലാം തന്നെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് മുന്നിലാണ്. കൊണ്ടോട്ടിയില് തുടക്കത്തില് പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കാന് ലീഗിനായി. പേരാമ്പ്രയില് ഇടതുമുന്നണി കണ്വീനര് ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ പിന്നിലാക്കി ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥി ഫാത്തിമ തഹലിയ മുന്നിലാണ്. കോണ്ഗ്രസ് നിലവില് 97 സീറ്റില് മുന്നേറുമ്പോള് 40 സീറ്റുകളില് എല്ഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിര്ത്തുന്നുണ്ട്. 3 സീറ്റുകളിലാണ് എന്ഡിഎ സഖ്യത്തിന് ലീഡ് നിലയുള്ളത്.