  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Gold Price decreased in kerala
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (13:30 IST)

ഹമ്പോ, വേഗം വാങ്ങിയാലോ? മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്വർണത്തിന് എത്ര രൂപ കുറഞ്ഞെന്ന് അറിയുമോ?

Today Gold price, Gold Price Drop in Kerala Live Updates, Kerala Gold Price, Why Gold Price Drop in India
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (13:10 IST)
google-news
സ്വർണം പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴേക്ക് എത്തുമോ? പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സ്വർണവില ഇനിയും താഴാനാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് മാത്രം പവന് 1,600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,02,520 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 
 
ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,815 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണം പവന് കുറഞ്ഞത് 3,520 രൂപയാണ്. അതേസമയം അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജി.എസ്.ടിയും ചേർത്തുവരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണം ലഭിക്കാൻ 1,16,155 രൂപ നൽകണം. 
 
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തുടരുന്ന സംഘർഷമാണ് മാസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, ഡോളർ-രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
അടുത്ത ലേഖനം
അടപടലം പാളി സതീശ ഭരണം; വിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി മലയാളി

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാറിലൂടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്. കരാർ വിവാദമായതോടെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ് സർക്കാർ തടിതപ്പി. കൃത്യസമയത്ത് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് വൻ കൊള്ളയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രി

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രികുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ വാഹനം വില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്‍ശനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ തുടരുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

അടപടലം പാളി സതീശ ഭരണം; വിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി മലയാളി

അടപടലം പാളി സതീശ ഭരണം; വിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി മലയാളിസംസ്ഥാനത്ത് മുൻപൊന്നും കാണാത്ത വിധം വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷം. അരി മുതൽ തക്കാളി വരെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ്. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ അമ്പേ പരാജയമായതോടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി.

സതീശന്റെ ജനാധിപത്യ ഗീർവാണങ്ങൾ കേട്ട് കോരിത്തരിച്ചവർ ദയവായി മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം; പരിഹസിച്ച് എം.സ്വരാജ്

സതീശന്റെ ജനാധിപത്യ ഗീർവാണങ്ങൾ കേട്ട് കോരിത്തരിച്ചവർ ദയവായി മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം; പരിഹസിച്ച് എം.സ്വരാജ്തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഒരു വാക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു വാക്കും എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ നിലപാടിനെ പരിഹസിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം.സ്വരാജ്. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എൽ.പി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രശ്‌നം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കുകയാണ്. കാപട്യത്തിന്റെ പൂരം കേരളം കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.

മോദിക്ക് പഠിക്കുന്ന സതീശൻ; സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി

മോദിക്ക് പഠിക്കുന്ന സതീശൻ; സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിസമരങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമെതിരെ 'മോദി സ്റ്റൈൽ' നടപടികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. എൽ.പി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കലിലെ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പൊലീസ് എത്തി സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചത്.

നാളെ ന്യൂനമർദ്ദത്തിനു സാധ്യത; കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ ലഭിച്ചേക്കും

നാളെ ന്യൂനമർദ്ദത്തിനു സാധ്യത; കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ ലഭിച്ചേക്കുംചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ സജീവമായേക്കും. പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെയും ചക്രവാതചുഴികളുടെയും സ്വാധീനത്താലാണ് മഴ ലഭിക്കുക.

നടൻ മുരളി ഗോപിയുടെ അമ്മ അന്തരിച്ചു

നടൻ മുരളി ഗോപിയുടെ അമ്മ അന്തരിച്ചുനടൻ ഭരത് ഗോപിയുടെ ഭാര്യ എസ്.വി. ജയലക്ഷ്മി (83) അന്തരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്തെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.