ഹമ്പോ, വേഗം വാങ്ങിയാലോ? മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്വർണത്തിന് എത്ര രൂപ കുറഞ്ഞെന്ന് അറിയുമോ?
സ്വർണം പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴേക്ക് എത്തുമോ? പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സ്വർണവില ഇനിയും താഴാനാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് മാത്രം പവന് 1,600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,02,520 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,815 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണം പവന് കുറഞ്ഞത് 3,520 രൂപയാണ്. അതേസമയം അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജി.എസ്.ടിയും ചേർത്തുവരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണം ലഭിക്കാൻ 1,16,155 രൂപ നൽകണം.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തുടരുന്ന സംഘർഷമാണ് മാസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, ഡോളർ-രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.