തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
Tamilnadu Election Results : തമിഴകം പിടിച്ചടുക്കി വിജയ്, വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തി തൃഷ: വീഡിയോ

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (15:06 IST)
തമിഴ്നാട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം വിജയിച്ചതോടെ സന്തോഷത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ വിജയുടെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി തൃഷ. തൃഷയുടെ പിറന്നാള്‍ ദിനം കൂടിയാണിന്ന്. രാവിലെ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ താരം ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് താരം വിജയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്.


തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണഘട്ടങ്ങളിലുടനീളം വിജയുമായി ചേര്‍ത്ത് തൃഷയുടെ പേരും തമിഴകത്ത് ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. വിജയുടെ വിവാഹമോചന വാര്‍ത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തൃഷയുടെ പേരും മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞത്. ഇതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെ തൃഷയുടെ തിരുപ്പതി സന്ദര്‍ശന സമയത്ത് തൃഷ ധരിച്ച ഷോളിന്റെ നിറം ടിവികെ പാര്‍ട്ടി കൊടിയുമായി സാമ്യമുള്ളതിനാല്‍ ആ വിഷയവും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെ ഏപ്രില്‍ 23ന് വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം തൃഷ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റും ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരുന്നു.


വിജയ്- സംഗീത വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണം തൃഷയുമായുള്ള വിജയുടെ അടുപ്പമാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെയാണ് വിജയെ അഭിനന്ദിക്കാനായി തൃഷ ഓടിയെത്തിയത്. നിലവില്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 110 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെ മുന്നിലുള്ളത്. ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 8 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് വിജയ്ക്ക് ആവശ്യമായുള്ളത്.




