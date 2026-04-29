ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (15:53 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്റെ പുനര്വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആമയിഴഞ്ചന് കനാലിന്റെ തുരങ്കത്തിന് സമീപ മുന്നു ഒരു ഭാഗം കൈയേറിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. കനാലിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളില് തൂണുകള് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതുള്പ്പെടെ വകുപ്പില് നിന്ന് 'ഒബ്ജക്ഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്' ലഭിക്കാതെയാണ് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു.
കനാലിന് സമീപമുള്ള പ്രവൃത്തികള് നഗരസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് തമ്പാനൂര് കൗണ്സിലര് ആര്. ഹരികുമാറും ആരോപിച്ചു. 'കനാലിന്റെ ഈ ഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതല് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടാന് സാധ്യതയുള്ളതുമായ സ്ഥലമാണ്. തൂണുകള് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം കനാലിന് മുകളില് ഒരു ഘടന നിര്മ്മിക്കാന് റെയില്വേ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇത് കനാലിന്റെ ശുചീകരണത്തെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളെയും കുറിച്ച് വളരെയധികം ആശങ്ക ഉയര്ത്തുന്നുവെന്നും ഹരികുമാര് പറഞ്ഞു.
ഈ പ്രവൃത്തിയെ എതിര്ക്കുന്ന ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം എംപി ശശി തരൂരിന് നല്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവര്ത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കിയിട്ടും റെയില്വേ അധികൃതര് ഏകപക്ഷീയമായി ജോലി തുടരുകയാണെന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു.