ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (14:24 IST)
മഴമുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം. ഇന്ന് നാലുജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തും കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് അരുവിക്കര ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്
ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2.15 മണിക്ക് അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ
1, 2, 5 നമ്പര്
ഷട്ടറുകള് 10 സെന്റീമീറ്റര് വീതം ( മുന്പുള്ള 20 സെന്റിമീറ്റര് ഉള്പ്പടെ ആകെ 30 സെന്റീമീറ്റര്)
തുറക്കും.
ഡാമിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു.