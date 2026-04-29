ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026
ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളുടെ രോഷം; പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടി കെഎസ്ഇബി

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:42 IST)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗിനെതിരെ പൊതുജന പ്രതിഷേധം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് (കെഎസ്ഇബി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടി. ആലുവ വെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. വൈദ്യുതി മുടക്കം മൂലമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായതിനാല്‍ രാത്രി സമയങ്ങളില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഓഫീസുകള്‍ക്കും സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അധികൃതര്‍ ആലുവ സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ കാരണം പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ കാരണം കോപാകുലരായ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഓഫീസുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

വൈദ്യുതി തടസ്സത്തെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സത്തെത്തുടര്‍ന്ന് തൃശൂരില്‍ നാട്ടുകാര്‍ എരുമപ്പെട്ടി കെഎസ്ഇബി ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസില്‍ രാത്രി വൈകിയും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. രാത്രി 11 മണിയോടെ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം പുലര്‍ച്ചെ 2:30 വരെ തുടര്‍ന്നു. കോഴിക്കോട് പുലര്‍ച്ചെ 2 മണിയോടെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പന്നിയങ്കര കെഎസ്ഇബി ഓഫീസില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. നാദാപുരം സബ്സ്റ്റേഷനിലും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മെഴുകുതിരികള്‍ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് തല്‍ക്കാലം ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പവര്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി 250 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയും അടുത്തിടെ പെയ്ത മഴയും കാരണം സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അനുകൂല കാലാവസ്ഥ തുടര്‍ന്നാല്‍ സ്ഥിതി സ്ഥിരമായി തുടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാല്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമായാല്‍ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങള്‍ അമിതഭാരം മൂലമാണെന്നും ഇത് ട്രിപ്പിംഗിന് കാരണമായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.


