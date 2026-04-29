ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (14:46 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നെട്ടയം സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വട്ടിയൂര്ക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് തിരുവനന്തപുരം ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്, കൗണ്സിലര്മാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള്ക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ് നല്കി. ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് ആശാ നാഥിനോടും കൗണ്സിലര്മാരായ സുമി ബാലു, യമുന എന്നിവരോടും നാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഹാജരായി മൊഴി നല്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മുന് ഡിജിപിയും ബിജെപി കൗണ്സിലറുമായ ആര് ശ്രീലേഖ കേസില് അഞ്ചാം പ്രതിയും ആശാ നാഥ് ആറാം പ്രതിയുമാണ്. സുമി ബാലുവിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബിജെപി കൗണ്സിലര്മാര്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്കി. ബിജെപി നേതാക്കള് പോലീസിനെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയില് പെരുമാറിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിനെതിരെ ആര് ശ്രീലേഖ നടത്തിയ പരാമര്ശം വിവാദത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.