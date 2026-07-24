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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (11:34 IST)

പാറ്റകള്‍ക്ക് പിന്തുണ, വേടന്റെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത ഇരുന്നൂറോളം പേര്‍ക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആര്‍

പനമ്പള്ളി നഗറില്‍ ഗായകന്‍ വേടന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗീത പരിപാടിക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് നടപടി.

Vedan Protest, CJP Agitation, Police FIR, Kerala News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (11:04 IST)
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കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊച്ചിയില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ്. പനമ്പള്ളി നഗറില്‍ ഗായകന്‍ വേടന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗീത പരിപാടിക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് നടപടി.
 
അനുമതിയില്ലാതെ സംഘം ചേര്‍ന്നതിനും ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനുമാണ് നടപടി. വേടനെ കൂടാതെ ഫുട്‌ബോള്‍ താരമായ സി കെ വിനീത്, റാപ്പര്‍ ഗബ്രി, അലോഷി, കെ കെ ഷാഹിന, മനീഷാ രാധാകൃഷ്ണന്‍, എഴുത്തുകാരി നവമി തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ആസാദി പാട്ടും പ്രതിഷേധവും - നമ്മള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം എന്ന പേരിലായിരുന്നു പരിപാടി. വേടന്റെ മാനേജര്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഇരുന്നൂറോളം പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡള്‍_ഹിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്ന സാചര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗാമായാണ് വേടന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പനമ്പള്ളി നഗര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ക്കിന് സമീപം പ്രതിഷേധ സംഗീത പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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