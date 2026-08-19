കെഎസ്ആര്ടിസി ജീവനക്കാര്ക്ക് 10,000 രൂപ ഓണം അഡ്വാന്സ്; പെന്ഷന്കാര്ക്ക് 1,250 രൂപ ഉത്സവബത്ത
തിരുവനന്തപുരം: ഓണം പ്രമാണിച്ച് കെഎസ്ആര്ടിസി ജീവനക്കാര്ക്കും പെന്ഷന്കാര്ക്കും ഉത്സവബത്തയും മുന്കൂറായി തുകയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 33.92 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ഥിരജീവനക്കാര്ക്ക് 10,000 രൂപ ഓണം അഡ്വാന്സ് നല്കാനുള്ള പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരം കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് 21.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
2023-ന് ശേഷം ഓണം ശമ്പള അഡ്വാന്സ് നല്കിയിരുന്നില്ല. പെന്ഷന്കാര്ക്ക് 1,250 രൂപ ഉത്സവബത്ത നല്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായമായി 5.32 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കെഎസ്ആര്ടിസി പെന്ഷന്കാര്ക്ക് ഓണം ബത്ത നല്കുന്നത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ജീവനക്കാര് പ്രകടിപ്പിച്ച ആത്മാര്ത്ഥതയും അര്പ്പണബോധവും പരിഗണിച്ച് ഓണം ഉത്സവ ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കാന് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി സി.പി. ജോണ് അറിയിച്ചു.