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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (15:57 IST)

'ദേ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം'; കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ, ഈ ജില്ലകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:06 IST)
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Kerala Weather Updates

സംസ്ഥാനത്ത് ഏതാനും ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ശക്തിപ്പെടുന്നു. തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് കാലവർഷം വീണ്ടും കനക്കുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം 
 
വടക്കൻ ജാർഖണ്ഡ്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബിഹാർ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുകളിൽ തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം തുടരുന്നു. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജാർഖണ്ഡ്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശ്, വടക്കൻ ഛത്തീസ്ഗഢ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പടിഞ്ഞാറ് - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നീങ്ങാനും തുടർന്ന് ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയായി ദുർബലപ്പെടാനും സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 23 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. 


അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് 
 
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
 
മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വിലക്ക് 
 
കേരളം - ലക്ഷദ്വീപ് - പുതുച്ചേരി - തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെയും (ഓഗസ്റ്റ് 19, 20) കള്ളക്കടൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം (റെഡ് അലർട്ട്) നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ  മത്സ്യബന്ധനത്തിന്  പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. Also Read: 'ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹി ആയിരുന്നില്ലേ'; ബിജെപി മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിൽ സിജെപി സ്ഥാപകൻ
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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