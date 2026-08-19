വന്ദേ ഭാരത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങില് 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ തള്ളി സുരേഷ് ഗോപി
കൊച്ചി: എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങില് 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തള്ളി. ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു രീതിയുണ്ടെന്നും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് അത് പാലിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചതായും അവര് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയതായും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
16 കോച്ചുകളായി വിപുലീകരിച്ച എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്വഹിച്ചു. ചടങ്ങിനിടെ 'വന്ദേ മാതരം' ആലപിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ചടങ്ങ് നടന്ന എറണാകുളം സൗത്ത് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ വേദിയില് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് സുരേഷ് ഗോപി വിഷയത്തില് ഇടപെടുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് വിഷയം ചര്ച്ച ചെയ്തതിനെത്തുടര്ന്ന് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു.